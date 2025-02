Lettera43.it - Annalisa: età, marito, canzoni, Sanremo 2025 e laurea della cantante

si prepara a tornare a. La, che quest’anno compirà 40 anni, è attesa sul palco del Teatro Ariston per la serata cover. Venerdì 14 febbraio, infatti, affiancherà Giorgia e canteranno insieme il brano Skyfall di Adele.La carriera diScarrone, conosciuta solo come, è nata il 5 agosto 1985 a Savona ed è una delle cantautrici italiane più apprezzate degli ultimi anni. La sua carriera, dopo alcune esperienza musicali con delle band, è decollata nel 2011 quando ha partecipato alla decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ottenendo il premioCritica ma arrivando seconda dietro a Virginio Simonelli. Ciò nonostante,ha iniziato a collezionare successi e record di vendite già con il primo album in studio da solista, Nali da cui è stato estratto il singolo Diamante lei e luce lui.