Animals | Ben Affleck dirigerà Gillian Anderson

L’attriceè stata scelta per il cast di, il film che vedrà Bennel doppio ruolo di regista ed interprete.Da un anno oramai in fase di pre-produzione, il film prodotto in coppia da Netflix e Artists Equity (la società di Bene Matt Damon) sta finalmente muovendo i primi passi verso la realizzazione. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti,(The Crown) è stata scelta per interpretare il ruolo principale femminile, con Bencome co-protagonista.Il film era stato messo in standby a causa di alcuni problemi legati alla sceneggiatura, a quanto pare ora risolti. Il ruolo diinizialmente era stato affidato a Matt Damon, ma è molto probabile che la partecipazione di quest’ultimo al kolossal The Odyssey abbia portato ad una sorta di “re-casting in famiglia”.