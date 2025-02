Ilfattoquotidiano.it - Angelina Jolie: “Ho avuto seri problemi di salute. Mi considero in prestito sulla Terra”

“Hodi. Miin”. Intervistata dal Journal du Dimancheè tornata a parlare della sua interpretazione di Maria Callas in Maria di Pablo Larrain e deidiche la cantante lirica ebbe poco prima di morire, come la perdita della voce. “Ho quasi 50 anni. A mia madre fu diagnosticato un cancro terminale all’età di 48 anni. Mia nonna morì della stessa malattia a 45 anni. Non ho mai pensato di avere un futuro garantito, sono sempre stata consapevole della fragilità della vita”, ha ricordato la 49enne ex Tomb Raider. “Hodi(una doppia mastectomia nel 2013 e nel 2015 l’asportazione delle ovaie ndr). Miin. A volte penso alla morte. E ciò che mi terrorizzerebbe sarebbe lasciare soli i miei figli.