Ilfattoquotidiano.it - Angelica Montini scappa davanti al Tapiro d’oro di Striscia la notizia: “No vi prego”. Valerio Staffelli la insegue

Dopo ila Chiara Ferragni arriva quello adlaha tentato di consegnare ila quella che Fabrizio Corona ha indicato come amante di Fedez durante il matrimonio con l’influencer, ma la missione disembra essere stata piuttosto ardua. Come mostra un video di anticipazioni diffuso dai social del tg satirico di Canale 5, infatti,non appena si accorge della presenza disi allontana dicendo: “No, vi” e cerca riparo all’interno di un negozio. Una mossa che non ha di certo fermato l’inviato del programma, ma per sapere come è andata a finire bisognerà sintonizzarsi su Canale 5 questa sera, giovedì 6 febbraio, a partire dalle 20.35.Nata e cresciuta in una famiglia benestante lombarda,ha studiato moda all’Istituto Marangoni, per poi lanciare il suo marchio,Studios, che ad oggi conta oltre 55mila follower su Instagram.