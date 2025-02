Isaechia.it - Angelica Montini prima di Fedez stava con un famoso ex tronista di Uomini e Donne: ecco chi

Mentresi prepara per salire sul palco del teatro Ariston di Sanremo, il gossip nei suoi confronti e quelli dinon accenna a placarsi.Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona in merito alla relazione tra i due, proseguita anche durante la relazione di lui con Chiara Ferragni sono emerse tante altre indiscrezioni, che riguardano non solo ciò che è stato fatto dagli es Ferragnez, ma anche dalla stessa, che si è ritrovata a diventare un personaggio pubblico.Nelle scorse ore, infatti, Valerio Staffelli ha raggiunto la ragazza per conto di Striscia la notizia (QUI per leggere ciò che è accaduto) e oltre a ciò nelle ultime ore sono venute a galla nuove indiscrezioni sul passato della ragazza.stando a quanto riportato dal sito di Fabrizio Corona DillongerNews, infatti,di intraprendere una relazione con il rapper,era fidanzata con un volto molto amato di, ovvero l’exAndrea Damante.