Thesocialpost.it - Ancona, incidente nella galleria del Montagnolo: morto 43enne

Leggi su Thesocialpost.it

Lo scontro è avvenuto intorno alle 19:30 e i soccorsi sono stati subito allertati. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli uomini della Croce Gialla, la polizia, una pattuglia della Guardia di Finanza e i vigili del fuoco, impegnati a estrarre la vittima dalle lamiere.Durante le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti, il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni.Secondo le prime ricostruzioni, l’auto guidata daldi, poi deceduto, avrebbe invaso la corsia opposta per cause ancora da accertare, andando a scontrarsi frontalmente con una bisarca carica di auto che viaggiava in senso contrario.L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al conducente della vettura. Con lui viaggiava un passeggero, rimasto ferito ma non in pericolo di vita.