Europa.today.it - Anche i morti nelle liste d'attesa: così gli impiegati dell'ospedale "raccomandavano" parenti e amici

Al Centro unico per le prenotazioni inserivano i nomi di persone morte -da quasi vent'anni - o dei codici fiscali sbagliati oppure inventavano i numeri di ricette "rosse" inesistenti per poter bloccare un esame o una visita specialistica e far accedere alle prestazionie.