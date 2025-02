Ancelotti | Jacobo non è quello che è stato visto oggi perché il debutto ha pagato molto

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-06 00:45:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue:Ha preso un impegnodelicato davanti ai Legané. Lo ha fatto con l’ennesimo esercizio di sopravvivenza per le vittime e dando un torcere a undiciin cui c’erano due cava come centrali, Valverde laterale e pivot thouaméni. Un trionfocelebre eapprezzato dall’allenatore italiano.Importanza dei giovani: “Èun gioco gareggiato che abbiamo iniziato bene, abbiamo giocato bene all’inizio e l’abbiamo fatto in modo efficace. Dietro abbiamo sofferto un po ‘, ma è normale. All’inizioera nervoso, ma a poco a poco èAvere più successo.Opportunità per i cantieri: “La cava si somma e coloro che lavorano con loro stanno facendo un ottimo lavoro.