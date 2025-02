Anteprima24.it - Amore (Cia): “Granaio Italia non si tocca è partita strategica anche in Campania”

Tempo di lettura: < 1 minuto“non sie chi immagina di rinviare la questione avrà la contrarietà di tutta la CIA. Siamo in linea con tutta l’Associazione e pronti alla mobilitazione in ogni sede. E’battaglia nazionale,per la”. Cosi Raffaele, presidente Ciasul dibattito nazionale inerente il tema.“Siamo contrari – aggiunge – a far saltare il Registro telematico sulle giacenze di cereali, strumento indispensabile, come ha sottolineato CIA nazionale, per riportare trasparenza sui mercati e tutelare le produzioni cerealicolene”.“I rinvii e le scuse strumentali – spiega– non sono accettabili. Si tuteli il Made in Italy, ci sono i tempi e gli strumenti per farlo adesso. Parliamo di un comparto fondamentale per l’economia del Paese, le risposte devono essere immediate” conclude.