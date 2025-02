Anticipazionitv.it - Amici, cambia il regolamento per il Serale: i sei allievi vicini alla maglia

Leggi su Anticipazionitv.it

24 si avvicina ale ilsubisce una modifica importante. Alessandra Celentano ha proposto di far accedere solo gliche ottengono tre sì dai loro professori di riferimento. La produzione ha accettato, creando tensioni tra gli studenti. Alcuni sembrano già certi di conquistare la, mentre altri, come Chiamamifaro e Chiara, temono di non riuscirci. Intanto, Nicolò ha fatto una scelta inaspettata, rifiutando laper mettersipari con gli altri compagni.: la proposta di Alessandra CelentanoLa storica insegnante di danza ha richiesto un criterio più selettivo per l’accesso al. La produzione ha accolto la sua proposta, rendendo più difficile per alcuniottenere la. Con questa nuova regola, servono tre sì dai professori per accederefase più ambita del talent show.