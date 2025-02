Universalmovies.it - AMICHEMAI | trailer del film di Maurizio Nichetti, dal 27 febbraio al cinema

Leggi su Universalmovies.it

Dopo essere stato presentato in anteprima assoluta al 42° TorinoFestival, arriva in salache segna il ritorno dietro la macchina da presa – dopo oltre venti anni di assenza – di(Ratataplan, Volere Volare, Ladri di saponette), che ne firma anche la sceneggiatura.Protagoniste di questa divertente commedia on the road sono Angela Finocchiaro e Serra Yilmaz, alle prese con il trasporto di un’ingombrante eredità. A completare il cast, Luca Lombardi (Sette ore per farti innamorare, Il giorno più bello del mondo) e le giovani interpreti Gelsomina Pascucci (Giorni felici, Gli immortali), Pia Paoletti (Anna Frank, diario di una ragazza innamorata della vita) e Astrid Casali (L’uomo sulla strada, America Latina).è una coproduzione Italo-Slovena, prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Pacotografica e da Loka, con il contributo di FVGCommission – PromoTurismoFVG, e sarà distribuito daclub Distribuzione by Minerva Pictures a partire dal 272025.