Oasport.it - America’s Cup stravolta: Ben Ainslie sarà Challenger of Record! Vince il primo round, che smacco per INEOS

LaCup ha regalato l’ennesimo colpo di scena nella sua storia secolare, figlio di quanto successo poche settimane fa. Il licenziamento di BendaBritannia ha generato un effetto domino inaspettato e che cambia completamente volto al cammino che condurrà alla prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo, in programma nel 2027 in sede ancora da definire.Dopo la clamorosa decisione del patron James Ratcliffe, deluso dalla sconfitta subita contro Team New Zealand nel match race che a ottobre ha messo in palio la Vecchia Brocca a Barcellona, si profilava una vera e propria battaglia legale, ma intanto ilcolpo lo ha assestato il quattro volte Campione Olimpico al di fuori delle aule di tribunale.Restava in fatti il dubbio su chi sarebbe diventato a quel punto ilof, ovvero ildegli sfidanti, colui che rappresenta tutti i contendenti al trofeo detenuto dal sodalizio neozelandese e che si interfaccerà con i Kiwi nella stesura del regolamento.