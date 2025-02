Lortica.it - Ambulanze ballerine: la sanità tra valzer e scaricabarile

Leggi su Lortica.it

Immaginate un gioco dell’oca, ma al posto dei dadi abbiamo decisioni amministrative e al posto delle caselle le postazioni delle. Benvenuti in Valdichiana, dove la riorganizzazione dellasembra una coreografia ben studiata: un passo a destra, uno a sinistra, avanti, indietro. e Castiglion Fiorentino resta con il cerino in mano.L’Azienda Asl Sud Est ci tiene a rassicurare tutti: il servizio di emergenza urgenza è garantito “nelle stesse modalità di sempre”. Che poi “stesse modalità” voglia dire che un’ambulanza che prima era in un posto ora è in un altro, e che Castiglion Fiorentino si ritrova meno coperto, sono solo dettagli da burocrati. La realtà è un’altra: la città perde un presidio importante per la salute pubblica e si trova a fare i conti con una riorganizzazione calata dall’alto.