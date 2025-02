Iodonna.it - Amato quanto detestato, l'ultimo film di Sorrentino è un inno alla femminilità e alle illusioni della giovinezza

Dopo il successo ottenuto al cinema, Parthenope di Paoloesce oggi Netflix. Un’opera che si annuncia fin da subito come un’epica femminile senza eroismi, mossa da un’incessante passione per la libertà e per l’anima cangiante di Napoli. Dopo il successo internazionale di È stata la mano di Dio (2021), il regista napoletano prosegue il suo racconto intimo e visionario. Avventurandosi in una storia che attraversa decenni di vita e cultura partenopea attraverso lo sguardo di una donna, Parthenope, interpretata con eleganza e intensità dgiovane Celeste DPorta. “Parthenope”, il teaser trailer del nuovodi PaoloX Leggi anche › Luisa Ranieri anti Lolita Lobosco, le sfide di carattere in “Parthenope” e “Nuovo Olimpo”, ormai sinonimo di un cinema dall’estetica ricercata e demozioni potenti, realizza unche si muove su un terreno ambizioso.