Amadeus si crede Gesù Cristo La differenza con Conti Siluro di Aragozzini a pochi giorni da Sanremo

Mancano2025 e quando si parla di Festival, la mente degli appassionati (e degli addetti ai lavori) non può non andare ad Adriano. Icona sia del mondo musicale sia della tv, è stato per lunghi, gloriosi anni patron all'Ariston e al Corriere della Sera regala qualche chicca notevole, compresi dei giudizi non proprio teneri (né banali) sugli ultimi due direttori artistici della kermesse:e Carlo. "Ho avuto problemi conperché ho scoperto di avere a che fare con uno che pensava di essere", spiega ribadendo quanto suggerito in una vecchia intervista a Libero. Il riferimento è alla esclusione di una canzone firmata dal maestro premio Oscar Luis Bacalov: "Probabilmente non ha capito la grandezza della canzone, o forse ha scartato, ma non il brano", è la battuta pungente dell'86enne sul conduttore oggi passato al canale Nove.