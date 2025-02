Internews24.com - Amadeus: «La formazione dell’Inter è forte! Scudetto? Credo che la partita con il Napoli sarà determinante…»

di Redazione: «Lache lacon ildeterminante.» Le parole del noto conduttoreIntervistato dai microfoni di violanews.com, il noto tifoso dell‘Inter e conduttore,, ha parlato in vista della sfida di questa sera contro la Fiorentina:SULL’INTER- «Storicamente l’Inter a gennaio non rivoluziona mai. La società, con l’allenatore, ha sempre affermato di essere a posto così com’è. Io sono d’accordo, laper poter rivincere lo. Sono stati fatti acquisti mirati. Zalewski è molto sottovalutato, non è riuscito a esprimersi a Roma, ma è molto? E’ ancora troppo presto per capire chi possa vincere. Certo, ladel primo weekend di marzo adeterminante, non decisiva.