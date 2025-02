Linkiesta.it - Altro che Gin & Tonic, in Giappone il Whisky Highball è il vero passepartout

Leggi su Linkiesta.it

Dalle Izakaya ai ristoranti più chic, dai bar agli hotel cinque stelle lusso, inilsi trova un po’ ovunque. L’origine non èse e, come quella di tanti altri cocktail, non è perfettamente certa, ma nel paese del Sol Levante pare aver attecchito benissimo.Si tratta di un long drink dalla gradazione alcolica contenuta, idealmente molto simile al Gin, con ilal posto del gin e la soda al posto dellaa, solo che a differenza del G;T non è mai dolce. La variabilità del gusto dipende soprattutto dalle tipologie die, a seconda di queste ultime, può spaziare davattraverso tutte le fasce di prezzo e di banconi.Al Rasputin, celebre secret bar di Firenze, ilè un’istituzione, tanto che durante le feste è stato creato un angolo dedicato in collaborazione con il produttore ditoscano Winestillery.