Altri due anni di Pil asfittico | la crescita rivista al ribasso

Le previsioni del governo sono già irraggiungibili. E siamo ancora a inizio febbraio. Anche per il 2025 lasarà inferiore a quella prevista dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel Piano strutturale di bilancio. A certificarlo sono le ultime stime dell’Ufficio parlamentare di bilancio, che prevedono un Pil ben lontano dal +1,2% pronosticato dal Psb per il 2025. L’Upb, peraltro, rivede alle stime rispetto alle precedenti previsioni di ottobre, sottolineando come l’economia continui a ristagnare e segnalando il rischio derivante dalle tensioni internazionali.Ma partiamo dal recente passato: ladel 2024 è considerata dello 0,7%, ma non verrà seguita da una vera ripresa: nel 2025 si fermerà allo 0,8% e nel 2026 allo 0,9%. Parliamo di treal di sotto dell’1% di, obiettivo che il governo dava per certo già per lo scorso anno e che invece non verrà raggiunto neanche nei prossimi due.