Anteprima24.it - Alto Impatto, a Caserta due denunce e un arresto

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il servizio di controllo straordinario del territorio di fine gennaio effettuato a Castel Volturno, le forze dell’ordine hanno svolto un ulteriore operazione “” a, con 25 unità impegnate tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Sono state controllate, in aree periferiche della città, oggetto di recenti segnalazioni di cittadini, oltre 200 persone e 100 veicoli, con perquisizioni,e un. La Polizia di Stato in particolare ha denunciato due persone per minaccia e porto abusivo di armi: si tratta di un 25enne di origine pakistana, trovato in possesso di un coltello da cucina di circa 30 centimetri, con cui aveva minacciato, poco prima, il titolare di un esercizio commerciale e un gambiano, di 25 anni, trovato vicino ad un bar con un tirapugni.