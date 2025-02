Quotidiano.net - Almasri Scontro in Aula

Alla fine la sospirata informativa del governo sul casoè arrivata. Ma senza la premier, che non si è neppure presentata in: "Tanto non sarebbe cambiato niente", spiegano i fedelissimi. Apre le danze alla Camera il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e per l’occasione sforna una spiegazione del suo comportamento nuova di zecca, in contraddizione con quanto sostenuto in precedenza da Giorgia Meloni. Evidentemente, ci ha messo la mano la senatrice e legale degli indagati Giulia Bongiorno, e così dalla richiesta della Corte penale internazionale arrivata in ritardo o dal "testo in inglese difficilmente traducibile", il ministro passa a una critica serrata e leguleia delle carte spedite dalla Cpi. In alcune pagine il "reato continuato" fino al 2024 imputato ad"parte dal 2011, in altre dal 2015", sono ben quattro anni "di accuse gravissime".