Ilfattoquotidiano.it - Almasri, la Corte dell’Aja apre un fascicolo per ostacolo alla giustizia contro il governo italiano: accusati Nordio, Meloni e Piantedosi

Lapenale internazionale ha aperto und’indagine sull’operato delperall’amministrazione dellaai sensi dell’articolo 70 dello Statuto di Roma, in relazioneliberazione del generale libico Osema. Lo ha anticipato il quotidiano Avvenire sul proprio sito, con un articolo a firma del cronista Nello Scavo. Il procedimento nasce da una denuncia ricevuta dall’Ufficio del Procuratore, che l’ha trasmessa al cancelliere e al presidente del Tribunale. I nomi indicati come “sospettati” cono quelli della presidente del Consiglio Giorgia, del ministro dellaCarloe del ministro dell’Interno Matteo: secondo l’accusa hanno “abusato dei loro poteri esecutivi per disobbedire ai loro obblighi internazionali e nazionali”.