Almasri, il disco rotto di Elly Schlein e il coniglio mannaro

Tutto mi aspettavo daldi ieri, la rissa parlamentare sul caso, tranne. Prima si presenta in Aula con ilrso già scritto e parla con i fogli in mano. Fogli vergati prima che i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi riferissero in Aula. La prova che di quel che il governo aveva o non aveva fatto alla duellante interessava molto poco. Poi proprio lei, reginetta del woke, danzatrice del Pride, Amazzone del politicamente corretto, paladina delle donne (quando sono del suo partito) apostrofa Giorgia Meloni, in sua assenza, con un insulto: presidente del. Non che io sia contro gli insulti, ma almeno non faccio dell'asterisco la mia casacca. Sul, invece, un consiglio si può dare. Quell'epiteto è una mezza, strampalata citazione del verodella Repubblica, il, quel nomignolo forgiato da Giampaolo Pansa per Arnaldo Forlani, o – per i puristi – da Gianfranco Piazzesi citando il romanzo di Riccardo Bacchelli.