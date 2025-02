Almasri governo all’attacco | scontro con opposizioni Meloni tace

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – In alto lassù c’è uno scranno vuoto, mentre i ministri della Giustizia e dell’Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, riferiscono in Parlamento sul caso: è quello della presidente del Consiglio. Nel giorno in cui l’esecutivo è chiamato a spiegare alla Camera e al Senato i passaggi che hanno portato al fermo e poi alla liberazione del generale libico, ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l’umanità, il convitato di pietra è proprio lei, Giorgia. Pullulano di ministri e sottosegretari, i banchi dela Montecitorio e Palazzo Madama, quando il Guardasigilli e il titolare del Viminale affrontano l’Aula, respingendo l’accusa di aver propiziato la fuga di un aguzzino (a Montecitorio mancano i vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, che poi sarà in aula nel pomeriggio al Senato).