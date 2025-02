Iltempo.it - Almasri e la patata bollente scaricata dalla Cpi all'Italia

No, non ci lasciamo abbindolare dalle risultanze politiche di un dibattito parlamentare piuttosto scontato, giocato dall'opposizione con slogan decisamente prevedibili («Presidente del Coniglio» Elly Schelin se lo poteva risparmiare, non le fa onore). Ciò che conta di più, ma proprio molto di più, è venuto fuori con il lucido intervento del Ministro Nordio, che ci consegna circostanze precise su cui il governo mantiene prudenza (lo capisco, altrimenti succederebbe un pandemonio), ma che invece servono a chiarire definitivamente il punto centrale di tutta questa storia, punto centrale che è collocato prima e non dopo l'arresto del libico «errante» Al-Masri. Nordio infatti rende evidente davanti al Parlamento ciò che avevamo intuito, ma che adesso assume contorni precisi e indiscutibili, tant'è che nessuno ha osato sollevare obiezioni.