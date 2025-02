Notizie.com - Almasri, è caos tra Roma e Aia. La Cpi: “Al momento nessuna inchiesta contro i funzionari italiani”. L’analisi della capogruppo Pucciarelli

“Alnon c’è alcun casoalcuno italiano”. L’ufficio del procuratore dell’Aia smentisce l’indagineil governo italiano., ètrae L’Aia. La Cpi: “Al”.(Ansa Foto) – notizie.comLa conferma di quanto dichiarato da fonti del governo italiano alle agenzie di stampa arriva quindi anche dalla Cpi.indagine è in corso nei confrontipremier Giorgia Meloni e dei ministriGiustizia e dell’Interno Carlo Nordio e Matteo Piantedosi per aver ostacolato “l’amministrazionegiustizia ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto di”. La notizia era circolata su altri media nella mattinata di oggi, giovedì 6 febbraio. Il caso ovviamente, è quello del generale libico, arrestato, poi scarcerato dalla Corte d’Appello di, infine riportato in Libia a bordo di un aereo di Stato.