Ilfattoquotidiano.it - Almasri, denuncia alla Corte dell’Aja contro il governo italiano. L’esecutivo: “Ad oggi nessuna indagine”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è una– formalmente una “comunicazione” –ilpresentatapenale internazionale. Ma al momento, secondo quanto riferiscono fonti dello stesso esecutivo, non c’è alcunanei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei ministri coinvolti nel caso del torturatore libico Osama. A presentare la, come anticipato dal sito del quotidiano Avvenire, è stato un rifugiato sudanese. Nella comunicazione si ipotizza l’ostacolo all’amministrazione della giustizia ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto di Roma per l’ormai noto mancato arresto e rimpatrio del generale, accusato delle violenze nel carcere di Mitiga.Già nel 2019, lo stesso rifugiato – assistito dagli avvocati Juan Branco e Omer Shatz – aveva raccontato agli inquirentile torture subite da lui e dmoglie ad opera di, quando entrambi erano stati imprigionati in Libia.