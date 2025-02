Ildifforme.it - Almasri, Cpi smentisce procedura sul governo italiano: Nordio chiede spiegazioni sulle incongruenze

Leggi su Ildifforme.it

L'accusa sarebbe quella di "ostacolo all'amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 70 dello Statuto di Roma", presentata dai legali di un rifugiato sudanese, residente in Francia, che nel 2019 aveva raccontato di presunte torture subite per mano dinel corso della sua prigionia in LibiaL'articolo, Cpisulproviene da Il Difforme.