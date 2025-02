Ilfogliettone.it - Almasri, Cpi: ostacolo alla giustizia, indagati Meloni, Nordio e Piantedosi. Tajani: un’inchiesta sulla stessa Corte

LaPenale Internazionale (CPI) ha formalmente aperto un fascicolo contro il governo italiano per presunto “all’amministrazione della”, ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto di Roma. Tra i nomi citati nella segnalazione, depositata da un sopravvissuto alle torture del generale libico Khalifa, figurano la premier Giorgia, il ministro dellaCarloe quello dell’Interno Matteo. Lo rivela Avvenire, citando documenti legali consultati dtestata.La denunciaA sollevare il caso è un rifugiato sudanese del Darfur, oggi residente in Francia con status protetto, che nel 2019 aveva già denunciatoCPI le sevizie subite insiememoglie in un carcere libico controllato da. Il generale, ex capo della milizia Al-Kaniyat, è ricercato dall’Aia dal 2021 per crimini contro l’umanità: omicidi, torture e stupri sistematici contro migranti.