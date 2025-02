Almasri Avvenire | Cpi ha aperto un fascicolo su Governo per rimpatrio

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 6 feb. (askanews) – La Corte Penale Internazionale dell’Aia hauncon l’ipotesi di “ostacolo all’amministrazione della giustizia ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto di Roma” a seguito di una denuncia di una vittima delle torture del generale libiconella quale sono indicati i nomi di Giorgia Meloni, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. Lo scrivenell’edizione online. “L’iscrizione a protocollo dell’istanza e l’invio agli uffici della Corte che hanno emesso il mandato di cattura per il generale, conferma l’esistenza delsu cui poi la procura deciderà in quale modo procedere. A scrivere all’Aja attraverso i suoi legali è stato un rifugiato sudanese che già nel 2019 aveva raccontato agli investigatori internazionali le torture che lui e la moglie avevano subito dal generale, quando entrambi erano stati imprigionati in Libia.