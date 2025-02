Romadailynews.it - Almanacco del 06-02-2025 ore 07:30

del giorno giovedì 3 febbraio Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Biagio vescovo e Martire San Biagio il protettore di pastori e Agricoltori cardatori suonatori di strumenti a fiato materassai e i laringoiatri sono la più oggi per optitech Alvaro Vitali Noi andiamo a fare gli auguri macchina TV oggi allora buon compleanno Maria Letizia a Pino Pierpaolo al Cleonice ad Enzo a Cristiana a Maria a Rita Siete tantissimi oggi anche Elena e a Katia a Mariarosaria Tantissimi auguri di buon compleanno al nostro viaggio nel tempo invece ci porta in quel 3 febbraio È vero ma 1957 Quando va in onda per la prima volta Carosello e poi 1998 di tutt’altra notizie ricordiamo invece la strage del Cermis in Trentino per il momento ci fermiamo qui Buona giornata e buon proseguimento di ascolto rimanete con noidel giorno In collaborazione con Agenzia Italia Stampa