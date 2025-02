Ally McCoist Suggerimenti Steven Gerrard per far tornare i Rangers

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-06 14:10:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:afferma chedeve considerare attentamente la sua prossima mossa nella gestione, ma crede che un ritorno a Ranger sia una possibilità distinta.ha lasciato la squadra dell’Arabia Saudita Al-Ettifaq la scorsa settimana dopo un deludente incantesimo di 18 mesi che seguiva da un periodo altrettanto deludente all’Aston Villa.Il 44enne è ancora molto apprezzato in Scozia, tuttavia, avendo portatoal loro primo titolo scozzese di Premiership in un decennio nel 2021 dopo aver attraversato l’intera stagione imbattuta.E l’ex leggenda deipensa che un ritorno a Ibrox potrebbe essere sulle carte.Ha detto a TalksPort Bet: “Non mi sorprenderebbe sefosse tornato su Ibrox.