Lanazione.it - ‘Alluvione gestita male’. Nelle carte della Procura tutte le accuse ai Comuni

Prato, 6 febbraio 2025 – I piani di protezione civile vecchi e non aggiornati (quello di Prato risale al 2018, quello di Montemurlo addirittura al 2012), le criticità del territorio ignorate nonostante fossero state segnalate dalle mappature, la gestionesera del disastro costellata di errori e mancanze (neppure il pluviometro fu controllato). Secondo ladi Prato, diretta da Luca Tescaroli, mancherebbero trenta metri di muretto, argine del torrente Bagnolo, che non erano presenti per proteggere dalla piena. Tuttavia, il Consorzio di bonifica Medio Valdarno sostiene che questi siano crollati a causaforza dirompente dell’acqua di quella notte. Una serie di omissioni e malagestione avrebbero causato il “disastro” dell’alluvione nel territorio pratese la notte fra il 2 e il 3 novembre 2023 e soprattutto la morte di due anziani: Antonio Tumolo a Prato, travolto dalla piena; e Alfio Ciolini a Montemurlo, annegato nel salotto allagato.