Feedpress.me - Alluvione del 2016 a Letojanni, chieste due condanne per la morte del commerciante Roberto Saccà

Leggi su Feedpress.me

Due ridi condanna per ladi, ilmessinese di 74 anni deceduto anell’del 25 novembre. Il processo cominciato nel 2020, che vede imputati il sindaco Alessandro Costa e il dirigente dell’Ufficio tecnico Carmelo Campailla, è alle battute finali e ieri in udienza è intervenuta per l’accusa la sostituta procuratrice Anna Maria.