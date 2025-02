Juventusnews24.com - Allegri torna in Serie A? Spunta l’indizio: quel club è in pole position per l’ex Juventus. I dettagli

di RedazioneNews24inA? Unin, crollano le quote sulla Roma per il dopo Ranieri. Tutti iLa Roma in prima fila per Massimiliano. Come riportato da Agipronews,è dato dai bookmakers a quota 3.00, su Goldbet e Better, rispetto all’8.00 di qualche settimana fa. L’ipotesi Real Madrid si trova a 4.50, mentre in casa Roma la conferma di Ranieri è bancata a 5.50. C’è anche un exin lizza, Maurizio Sarri, che si trova a quota 8.00 per la panchina giallorossa. Leggi sunews24.com