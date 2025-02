Calciomercato.it - Allarme Dimarco: niente pre-gara in Fiorentina-Inter, ecco il motivo

cosa è successo nel corso del riscaldamento prima della ripresa della partita del Franchi: il punto della situazionepre-inil(LaPresse) – Calciomercato.itFedericonon si sta riscaldando con il resto del gruppo, sul terreno di gioco del Franchi, prima della ripresa della partita, che vedràripartire dal 17esimo minuto di gioco.Simone Inzaghi ha scelto di lasciare fuori il terzino italiano, scegliendo Carlos Augusto. Il calciatore è in distinta, ma come raccontato da Sky Sport, non sta facendo il riscaldamento con i compagni. Ilnon sta benissimo, è raffreddato. I nerazzurri, così, hanno deciso di non mandarlo in campo prima della ripresa della sfida. L’italiano, però, siederà regolarmente in panchina L'articolopre-inilproviene da CalcioMercato.