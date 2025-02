Agrigentonotizie.it - Allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica per una casa abbandonata, è il frutto di un'occupazione abusiva?

Leggi su Agrigentonotizie.it

Quel cavo penzolante in via Damareta ha insospettito, non poteva essere altrimenti. È scattato il controllo mirato ed è arrivata la certezza: era un. A effettuare il controllo, richiedendo l'intervento dei tecnici dell'Enel, sono stati i poliziotti.