Ilgiorno.it - “Alla ricerca dell’uomo ragno“. Lo spettacolo di Mauro Repetto

Una serata tutta da cantare, bre, ricordare con uno dei due papà degli 883. Chi?, fondatore degli 883 con Max Pezzali? Quando? Il 3 aprile. Dove? Al Teatro Jolly di Olginate., fondatore degli 883 con Max Pezzali, si esibirà nello“, unoteatrale musicale. Sarà l’unica sua tappa lecchese. "Abbiamo sempre avuto particolare attenzione a cogliere opportunità speciali, come la prima nazionale di Giovanni Scifoni o del musical La Bella e la Bestia della Compagnia dell’Ora che dopo aver esordito proprio al Jolly ha girato tutta la Penisola - spiega il responsabile artistico del Jolly, Mattia Morandi - Non poteva dunque mancare Olginate, come unica tappa nel lecchese, nel lungo elenco di date della tournée di".