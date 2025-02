Lanazione.it - Alla fine di febbraio il ponte riapre. Ma i residenti non ne possono più

Leggi su Lanazione.it

"E’ confermata la data di riapertura delil 28prossimo". Lo hanno affermato il presidente della Provincia Luca Marmo, la consigliera delegataviabilità Lisa Amidei e il consigliere ai trasporti Matteo Giusti in un incontro coi cittadini al circolo Arci dinuovo. Di fronte a una platea didelnuovo e di Santomato provati duramente da quattro mesi di disagi e legittimamente arrabbiati, Marmo ha esordito chiedendo scusa: "Questo cantiere non ha girato bene dal punto di vista dei tempi". La consigliera Amidei ha assicurato il miglioramento della via Soprabure: "Abbiamo fatto un accordo col Comune che ci mette il materiale e noi abbiamo incaricato una ditta che ha fatto un primo passaggio e ne farà un altro". Amidei ha anche confermato la richiestaRegione per i ristori ai commercianti, le cui procedure saranno gestite dal Comune di Pistoia dopo una variazione di bilancio che la Regione farà a marzo.