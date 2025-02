Alis 30 nuovi soci Francesca Fiorini confermata segretario generale Cambiano i vertici delle Commissioni

Leggi su Ildenaro.it

”In questo primo Consiglio direttivo del 2025 abbiamo avuto l’occasione di confrontarci con i nostri asati su tematiche attuali e scenari geopolitici internazionali, soprattutto alla luce della nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen e dell’insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, ribadendo chesarà sempre più un punto di riferimento per il settore logistico e per le imprese, attraverso un costante monitoraggio degli sviluppi normativi ed un concreto supporto agli imprenditori e ai lavoratori che rappresentiamo”. Il presidente diGuido Grimaldi commenta così i lavori del Consiglio direttivo svolto nella sede nazionale dia Roma alla presenza di tantissimie concluso dal ViceministroInfrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi.