Alessia Zini casara dell’anno il miglior Parmigiano Reggiano | La mia rivincita in un settore maschile

Reggio Emilia, 6 febbraio 2025 – La regina del. È di unail‘24 mesi’. La reggianadel caseificio di Varana di Serramazzoni, nell’Appennino modenese, è stata incoronata martedì sera a Londra dalla giuria internazionale del ‘Casello d’oro Awards’, il premio – giunto alla seconda edizione dopo la première a Parigi nel 2023 – dedicato ai 13 caseifici vincitori dei cosiddetti palii, andati in scena durante l’anno appena andato in rassegna. Una sorta di Champions League del re dei formaggi, nella qualeha trionfato sciogliendosi in lacrime facendo l’en plein in due categorie su due:struttura eprofilo aromatico., ha sbaragliato tutti i suoi colleghi uomini. “Mi odieranno ancora di più oggi, ma lo dico: non c’è niente da fare, noi donne abbiamo una marcia in più.