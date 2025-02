Biccy.it - Alessandro, l’ex di Shaila: “Lei ha mentito! Io ora ho un fidanzato. Lei mi tradiva”

Appena entrata nella casa del Grande Fratello,Gatta ha parlato di una vecchia relazione che ha definito tossica e ha anche descritto il suo ex come violento psicologicamente. Proprio dopo queste dichiarazioni,Rizzo ha deciso di rompere il silenzio e ha rivelato di essere luidi cui ha parlato. Rizzo ha stutto ed ha poi rivelato di essere gay e felicementein questi giorni è tornato a parlare e a Casa Chi ha tirato fuori dei tradimenti che avrebbe subito daRizzo sulla fine della sua storia con.“Io la conosco da quando eravamo bambini e poi siamo stati fidanzati sei anni. Quando ci siamo messi in mezzo lei aveva 15 anni e io 18 e mezzo. Non ci sentiamo più, noi ci siamo lasciati in una maniera civile, ma sono rimasto sorpreso dal dopo.