Davidemaggio.it - Alessandro Araimo su Amadeus: “Forse abbiamo avuto un po’ fretta”

Per Warner Bros. Discovery è tempo di bilanci, dopo un inizio di stagione che ha disatteso le elevate aspettative che accompagnavano il debutto di, Amministratore Delegato di Warner Bros. Discovery, intervistato da Repubblica, ha fatto un punto sull’operato del conduttore:un po’ha iniziato a lavorare per noi il primo settembre 2024 e alla fine del mese (il debutto è avvenuto il 22 settembre, ndDM) l’artista era già sul palco con la conduzione del Suzuki Music Party e della prima puntata di Chissà chi è. Ma così qualcosa è andato storto e lo stessolo ammette:Il nostro gruppo ha nel suo Dna la volontà di innovare. Questo si aspettano le persone da noi: innovazione, cambiamento. Per questo stiamo già lavorando a format del tutto nuovi che esalteranno il coraggio e la forte creatività di