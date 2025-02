Davidemaggio.it - Alessandra Mastronardi: “La chiamata per il sequel de I Cesaroni non è mai arrivata”

Leggi su Davidemaggio.it

Il prossimo 24 febbraio, come annunciato da Claudio Amendola a Verissimo, inizieranno le riprese della settima stagione de I: la troupe è già al lavoro e gli attori stanno studiando i copioni, come mostrato da Niccolò Centioni (Rudy) su Instagram. Ma c’è chi alimenta ancora qualche dubbio sul grande ritorno della serie tv Mediaset, e quel qualcuno è una delle grandi assenti,.C’è una serie alla quale io non parteciperò. La verità vera, nuda e cruda, è che in realtà lanon è maiCosì l’attrice ha commentato, col sorriso sulle labbra, la sua assenza al Bologna Nerd Show 2025, del quale è stata ospite. Una frase che ha ovviamente scatenato le reazioni del pubblico, affezionatissimo al personaggio che interpretava, Eva, e deluso dal suo mancato ritorno.