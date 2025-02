Juventusnews24.com - Alberto Costa Juve, come ha preso l’esclusione dalla lista UEFA? Thiago Motta svela: «Ha reagito così». Retroscena

di RedazionentusNews24è fuoriper la Champions League: le dichiarazioni disulla scelta.è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo del Como. Ecco le parole del tecnico dellantus suldiHA– «Ho parlato con, gli ho spiegato la situazione, lo ha accettato perfettamente. Chiaro che voleva partecipare ma non è possibile. Siamo contentissimi del suo lavoro e di quello che fa in allenamento. È arrivato con fame, si impegna tutti i giorni in allenamento. È giovane e ha grande valore, siamo molto contenti del lavoro che sta facendo e sono sicuro che quando arriverà la sua opportunità sarà pronto a prendersela».