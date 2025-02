Juventusnews24.com - Alberto Costa fuori dalla lista UEFA Juve, la Gazzetta: «Ha reagito così all’esclusione». Il retroscena sul portoghese

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ladello Sport di oggi svela: «Ha». Ilsull’esternoNella giornata di ieri lantus ha presentato lacon i giocatori che potranno essere schierati da Thiago Motta per le partite di Champions League per questa seconda parte di stagione.Tra gli esclusi come ampiamente preventivato c’è anche: come riportatodello Sport questa notizia è stata tutt’altro che un fulmine a ciel sereno per ilex Vitoria Guimaraes, consapevole della possibilità fin dal primo giorno a Torino e che soltanto il mancato arrivo di un ultimo difensore gli avrebbe permesso di strappare un posto.Leggi suntusnews24.com