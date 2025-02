Lanazione.it - Al via la nuova edizione di EYE Ethics & Young Entrepreneurs ad Arezzo

Leggi su Lanazione.it

, 6 febbraio 2025 – Al via ladi EYE, con l’inaugurazione e contestualmente il primo incontro del percorso di innovazione imprenditoriale etica che coinvolge studenti degli istituti scolastici superiori aretini “Buonarroti Fossombroni”, “Galileo Galilei” e del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II con il Liceo “Piero della Francesca”. L’iniziativa è promossa da Artes Lab, dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud oltre ai tre istituti scolastici. È patrocinata e per buona parte sostenuta economicamente dal Comune die ha il contributo di Fondazione CR Firenze. L’evento, inaugurato con un talk su Imprenditoria ed Etica, si è svolto nella sala del Consiglio Comunale di. Già a partire da questo incontro e nelle prossime settimane, con EYE i giovani sperimenteranno il laboratorio di ideazione imprenditoriale etica guidati da esperti e imprenditori acquisendo le metodologie per creare e sviluppare una propria idea d’impresa.