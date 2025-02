Quotidiano.net - Al via il master per formare specialisti di Datacenter

La crescita esponenziale dei Data center sta rimodellando in modo sempre più incisivo lo scenario economico, portando con sé la richiesta di nuove competenze e professionalità. Un settore, quello dei, che in Italia ha generato 28 mila posti di lavoro e per il quale è previsto un aumento a livello nazionale del 35% del Cagr (ovvero il tasso annuo di crescita composto) entro il 2028. Per rispondere a queste esigenze formative prenderà il via il prossimo 8 maggio al Politecnico di Milano, il percorso di formazione d’eccellenza in ambito Real Estate “Learning Lab”, nato dalla collaborazione fra Ida Italianassociation, Rec (Real estate center del Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito – Politecnico di Milano) ed Italian PropTech Network.