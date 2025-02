Secoloditalia.it - Al papà di Ramy il Premio per la virtù civica: “Non ha mai smesso di esprimere fiducia nelle istituzioni”

Un riconoscimento importante, che la dice lunga sull’atteggiamento esemplare condotto in questi mesi di dolore e tragedia. Il padre di, il diciannovenne morto a seguito di un inseguimento con la polizia dopo aver violato un posto di blocco, Yehia Elgaml, è tra i vincitori delallaconferito per la 25esima edizione di “Panettone d’oro”. Il riconoscimento, promosso dal coordinamento dei comitati milanesi insieme al Comieco, è destinato “a chi, con un comportamento costante nel tempo, abbia manifestato una concreta rispondenza ai principi del vivere civico”.Aldiilalla: esempio di civismo e integrazioneIl padre di“pur sopraffatto dal dolore, non ha maidipubblicamentenell’azione delle– si leggemotivazioni del– che stanno operando nella ricerca della verità dando un grande esempio di civismo e integrazione”.