Al Donizetti arriva "L'Avaro" di Molière: in scena Ugo Dighero

Bergamo. Èil prossimo titolo in cartellone della Stagione di Prosa della Fondazione Teatro, in programma nel principale teatro cittadino da sabato 8 a domenica 16 febbraio: la celebre commedia divedrà nei panni di Arpagone Ugo, attore noto per ruoli comici, già apprezzatissimo protagonista di opere di Stefano Benni e Dario Fo, che si confronta per la prima volta con un grande classico. Al suo fianco ci saranno: Mariangeles Torres, Fabio Barone, Stefano Dilauro, Cristian Giammarini, Paolo Li Volsi, Elisabetta Mazzullo, Rebecca Redaelli e Luigi Saravo. Quest’ultimo firma la regia. Traduzione e adattamento di Letizia Russo. Scene di Lorenzo Russo Rainaldi e Luigi Saravo. Costumi di Lorenzo Russo Rainaldi. Musiche di Paolo Silvestri. Movimenti coreografici di Claudia Monti.