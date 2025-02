Tarantinitime.it - AIP apre una sede decentrata anche a Taranto

Tarantini Time Quotidiano Servizio idrico integrato in Puglia: le scelte strategiche, sia in termini di gestione, sia di programmazione degli investimenti a lungo termine, richiedono una presenza sempre più puntuale nei territori, in modo da garantire l’efficientamento dei servizi destinati ai cittadini. Dopo l’apertura delle sedi decentrate di Brindisi e Lecce, Autorità Idrica Puglieseuna.«Prosegue la politica di espansione capillare nei territori della nostra regione.ndo unaoperativa a, dopo quelle nei Palazzi delle Province di Brindisi e Lecce, – ha illustrato il Presidente Antonio Matarrelli – intendiamo avvicinare le funzioni di governo dell’acqua pugliese ai sindaci di tutti i Comuni, avviando una interlocuzione diretta e proficua tra le amministrazioni e le competenze tecniche dei nostri professionisti.